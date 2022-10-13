صدمت طبيبة عيون في كاليفورنيا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي تستخرج 23 عدسة لاصقة منسية من عين امرأة مريضة.

وظهرت كاترينا كورتيفا، طبيبة العيون من "نيوبورت بيتش"، كاليفورنيا، في مقطع فيديو على إنستغرام، وهي تزيل بعناية بعض العدسات اللاصقة من عين المرأة.

وتدعي كورتيفا أنها أزالت ما لا يقل عن 23 عدسة لاصقة قديمة نسيتها مريضتها، وهي امرأة مسنة، في عينها لأشهر، وربما حتى سنوات.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع أخيرا، وترك الملايين ممن شاهدوه في حيرة من أمرهم بشأن مَن يمكن ببساطة أن ينسى العديد من العدسات اللاصقة في عينه.

وصُدم معظم الناس بشأن كيفية تعايش شخص ما مع الكثير من العدسات اللاصقة في عينيه وعدم الشعور بوجود خطأ ما، بينما تساءل آخرون عن الكيفية التي أوصلت تلك العدسات جميعها في عين المريضة.

وأوضحت الطبيبة أن مريضتها نسيت دائمًا أنها كانت تضع العدسات اللاصقة عند ذهابها إلى الفراش، وواصلت إضافة عدسات جديدة.

وكتبت معلقة على الصور: "حالة نادرة عندما ينسى شخص ما إزالة العدسات اللاصقة ليلاً ويستمر في وضع عدسة جديدة في كل صباح، 23 يومًا على التوالي!!!".