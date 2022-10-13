ذكرت إدارة الخدمات الزراعية الأجنبية، التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية في تقرير أنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج السكر في المكسيك في عامي 2022 و2023 ،بنسبة حوالي 6% على أساس سنوي، ليصل إلى 16ر6 مليون طن متري، بسبب "تراجع مستويات هطول الأمطار وارتفاع أسعار المدخلات".

وهذا أقل من التقدير الرسمي للوزارة وهو 36ر6 مليون طن، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء

وستتراجع الصادرات بنسبة 8% لتصل إلى 6ر1 مليون طن، بما في ذلك 09ر1 مليون من السكر الخام و5ر0 مليون من السكر المكرر.

وزاد الإنتاج بنسبة 2ر8%، مقارنة بما كان عليه قبل عام ، ليصل إلى 56ر6 مليون طن متري، بمساعدة هطول الأمطار وتراجع تكاليف المدخلات وارتفاع الأسعار بشكل تاريخي، مما يوفر حوافز للحفاظ على المنطقة المزروعة.