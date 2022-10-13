عُثر على عظام، على الأرجح بشرية وتشمل جمجمة، خارج متنزه "يونيفرسال ستوديوز جابان" في مدينة أوساكا غرب اليابان، على ما أعلنت الشرطة

وقال شرطي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن قوات الأمن تلقت إخطاراً الأربعاء إثر اكتشاف ما يشبه العظام.

وأشار الشرطي إلى أن أحد أفراد الطاقم عثر على العظام عند عنايته بالنباتات قرب المركز الترفيهي، لافتا إلى عدم توافر أي مؤشرات فورية عن جنس الشخص الذي يعود له هذا الرفات البشري أو سنه.

ولفتت وسائل إعلام يابانية إلى أن العظام تعود على الأرجح إلى شخص بالغ نظرا إلى حجمها.

وكان مركز "يونيفرسال ستوديوز جابان" الترفيهي، وهو الأول من نوعه لاستوديوهات يونيفرسال خارج الولايات المتحدة، قد افتُتح سنة 2001 ويُعتبر من المعالم الترفيهية البارزة في اليابان.