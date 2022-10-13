أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا زيادة عدد جرائم العنف التي تم تسجيلها رسميا ضد أفراد شرطة في عام .2021

وأوضحت الهيئة بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا أنه تم تسجيل إجمالي 39 ألفا و649 جريمة خلال العام الماضي، أي زادت هذه الجرائم بنسبة 8ر1% مقارنة بعام .2020

وبحسب تعريف الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم، فإنه ليس من الضروري أن يتعرض أفراد الشرطة لإصابات جسمانية، كي يتم تسجيل الجريمة على أنها عمل عنف ضد فرد شرطة.

وبحسب بيانات الهيئة، تعرض 88 ألفا و626 فرد شرطة لجريمة عنف خلال عام 2021، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 5ر4 % مقارنة بالعدد الذي تم رصده في .2020

وسجلت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم 2160 هجوما ضد أفراد يعملون في قوات الإطفاء أو خدمات الإغاثة خلال عام 2021، وطالت هذه الجرائم 3083 شخصا. وبحسب بيانات الهيئة، تزيد هذه الأعداد أيضا على ما تم رصده في عام .2020