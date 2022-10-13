تعتزم إسبانيا تخصيص حزمة مساعدات جديدة لمستهلكي الطاقة بقيمة حوالي 3 مليارات يورو (9ر2 مليار دولار).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء قوله في بيان له إن الحزمة الجديدة "ستحمي نحو 40% من الأسر".

وسوف تعمل حزمة المساعدات الجديدة، التي من المقرر أن يصدق عليها مجلس الوزراء في 18 من تشرين الأول/أكتوبر، على توسيع الفوائد والمزايا للأسر الفقيرة وذوي الدخل المنخفض، ووضع تعريفات جديدة للمباني ذات التدفئة المركزية.

وتضيف الإجراءات الجديدة إلى مجموعة من الخصومات والإعانات والسياسات الأخرى التي وضعتها الحكومة هذا العام للتخفيف من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشمل الاجراءات الحالية وضع حد على مدى زيادة أسعار الإيجارات ودعم شركات النقل والوقود.