بيروت ـ خلدون قواص



أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي ان هناك تنسيقا دائما بين لبنان والدول العربية، في مجال مكافحة المخدرات انطلاقا من قناعة لبنان وإيمانه بضرورة التعاون مع الدول العربية.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان التعاون مع الدول العربية واجب علينا لأن لبنان يجب ألا يكون مصدر أذى للدول العربية، نحن نتابع العمل، وفي الأسابيع السابقة قمنا بأكثر من عملية دهم وضبط واكتشاف وتوقيف المتورطين.

ونحن على تنسيق دائم مع جميع الدول العربية التي نشاركها اهتمامها في حفظ أمن لبنان وأمنها.



وردا على سؤال حول انتخاب رئيس للجمهورية وحفظ الأمن، قال: يجب حصول انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الدستوري، وهذا الأمر يعود إلى عناية السادة النواب.



وأضاف: الأمن ممسوك بإذن الله، رغم الظروف التي يعيشها لبنان، وسيبقى ممسوكا وبخاصة بعد 31 من الشهر الجاري، ووعدي للبنانيين بأنني سأكون أحرص على الأمن، وسأعمل على مدى 24 ساعة متابعا التفاصيل.



وختم: النظام السياسي يجب أن يبقى مستقرا، يجب ألا نذهب في خطوات غير محسوبة، اتفاق الطائف هو الدستور الذي كلف اللبنانيين الكثير، اتفاق الطائف له عنوانان، عروبة لبنان التي اتفقنا عليها، ونهائية «الكيان»، عروبة لبنان التي يجب أن تكون كل تصرفاتنا ومواقفنا ضمن إطار هذا السقف الجامع ونهائية الكيان، ولا ينبغي اللعب بلبنان ومصيره.