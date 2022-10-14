وصلت الى بيروت امس وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في زيارة تستمر ليومين بحسب بيان للسفارة الفرنسية في لبنان.



ووفق البيان، تأتي زيارة الوزيرة لإجراء محادثات مع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، بحضور نظيرها اللبناني عبدالله بو حبيب، كما ستلتقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



ومع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس لبناني جديد، ستعيد الوزيرة التذكير بتمسك فرنسا بحسن سير العمل في المؤسسات اللبنانية.



وستشدد كولونا من جهة أخرى على أنه من الملح بالنسبة للبنان أن يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لكي يخرج من الأزمة الشديدة الخطورة التي يواجهها منذ أشهر عديدة ويقوم بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ينص عليها الاتفاق الموقع في شهر ابريل مع صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات ضرورية جدا في السياق الذي تشهده البلاد والذي يثير الكثير من القلق.