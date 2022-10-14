أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في تفهم المواطنين للسبب الذي جعله يظهر دون كمامة في صورة تم التقاطها له خلال رحلة بالقطار.



وقال شتاينماير أمس أمام صحافيين في مدينة نويشترليتس بشمال ألمانيا إنه لم يرتد قناع «إف إف بي 2» الخاص به لمدة 40 ثانية تقريبا خلال رحلة بالقطار الثلاثاء الماضي، لأنه كان يتم تسجيل فيديو يتعلق بالإعلان عن رحلته لمدينة نويشترليتس، موضحا أنه لم تكن التصريحات مفهومة مع ارتداء القناع.



وأكد أنه بخلاف هذه الثواني المعدودة كان يرتدي هو وجميع الأشخاص الآخرين بالوفد المرافق له الكمامات خلال رحلة القطار من برلين إلى نويشترليتس، وأوضح أن التسجيل استغرق 30 ثانية فقط، وأن الأمر تطلب 5 ثوان أخرى قبل التسجيل وبعده.



وكان شتاينماير تعرض لانتقادات بسبب صورة أظهرته من دون كمامة داخل قطار تابع لشركة السكك الحديدية «دويتشه بان».



كما أظهر مقطع فيديو من داخل القطار الرئيس الألماني دون كمامة وهو يشرح خططه لزيارة مدينة نويشترليتس.