أعلن الأربعاء في لوس أنجيليس عن قسم من المجموعة الخاصة للمشارك في تأسيس شركة «مايكروسوفت» بول ألين ستباع في مزاد تنظمه دار كريستيز التي قدرت قيمة هذه المقتنيات بمليار دولار، وهو رقم قياسي.



وينظم المزاد المعنون «فيجنيري» في نيويورك يومي التاسع والعاشر من نوفمبر ويضم أكثر من 150 عملا من بينها لوحات لفنسنت فان غوخ وغوستاف كليمت وللفرنسيين كلود مونيه وبول غوغان.



وسيخصص ريع المزاد بأكمله لدعم عدد من الأعمال الخيرية تنفيذا لرغبة بول ألين قبل وفاته سنة 2018.



وقالت جوانا فلاوم، نائبة مديرة الأعمال الفنية التي تعود إلى القرنين العشرين والحادي والعشرين لدى كريستيز، لوكالة فرانس برس «إن هذه المجموعة تتمتع بقيمة هي الأعلى على الإطلاق في مزادات. وهذا حدث لا يسجل إلا مرة واحدة في القرن».



وتحمل المجموعة الفنية للزوجين الأميركيين هاري وليندا ماكلو حاليا الرقم القياسي لقيمة المجموعات الخاصة، إذ بيع مجمل الأعمال التي يملكانها في الربيع الماضي بـ 922 مليون دولار في مزادات متعددة أقامتها دار سوذبيز.