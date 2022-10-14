محمد الجلاهمة ـ سعود عبدالعزيز



سجل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات انجازا جديدا في إطار جهود وزارة الداخلية لمجابهة تهريب المخدرات وترويجها داخل البلاد، حيث تمكن رجال «المكافحة» من ضبط مواطنين ووافد يمني في مناطق الوفرة والسرة وكبد وبحوزتهم 40 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و150 ألف قرص نوع كبتاغون وكلاشينكوف وذخيرة من دون ترخيص ومبلغ مالي يتجاوز الـ5 آلاف دينار وهو حصيلة بيع، حسب اعترافات تجار المخدرات الثلاثة.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن معلومات وردت إلى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد عن حيازة مواطن مخدر الحشيش ومحاولة ترويجه داخل البلاد، وعليه تم استدراجه لبيع كمية، وبالتنسيق مع النيابة العامة ضبط المواطن متلبسا في منطقة السرة على مقربة من منزله وجرى التحقيق معه ليعترف على شريكيه والجاخور الذي يتم تخزين المخدرات فيه.



إلى ذلك، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد في بيان صادر عن وزارة الداخلية على ضرورة بذل المزيد من الجهد في التصدي لهذه الحرب الممنهجة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تتوقف عن ضبط وملاحقة مروجيها ومهربيها والقضاء على هذه الآفة المدمرة.



وأكد البيان ان الضبطية تأتي استمرارا للتعليمات بمواصلة الجهود لضبط مروجي المواد المخدرة والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر وحماية شباب الوطن من هذه الآفة المدمرة.