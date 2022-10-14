أحمد خميس



علمت «الأنباء» من مصدر أمني مطلع، ان وزارة الداخلية بدأت بالسماح لبعض الفئات بالحصول على سمات دخول التحاق بعائل بعد إيقاف لفترة طويلة. وأوضح المصدر أنه سيتم السماح لمن لديهم أطفال رضع ولدوا خارج الكويت باستقدام أبنائهم بسمة التحاق بعائل إلى جانب بعض طلبات الحصول على الالتحاق بعائل من جانب إنساني. وأشار المصدر الى أنه سيتم النظر في باقي الطلبات الخاصة بهذا الجانب. ولفت المصدر الى وجود مئات المعاملات تحت البت وينتظر حسمها بعد إعلان التشكيل الوزاري. من جانب آخر، أكد مصدر أمني جدية الوزارة في ضرورة تطبيق فحص المخدرات والخمور والمؤثرات العقلية لمنتسبيها بعد رصد وملاحظة عدة حوادث تخص ما سبق.