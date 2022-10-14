تقديرا للكفاءات الوطنية، كرم ملتقى «إنجازات شبابية كويتية» في موسمه الرابع، الذي أقيم برعاية الهيئة العامة للشباب، عددا من المخترعين الكويتيين من أعضاء الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، وذلك ضمن تكريم كوكبة من الكويتيين المبدعين في مجالات مختلفة.



وتم خلال الملتقى تكريم كل من: المخترع د. فهد الهويشل والمخترع أحمد مظفر، والمخترعة عبير النعيمي، والمخترع عبد الوهاب الشمري، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. فاطمة الثلاب.



وأعربت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن شكرها للقائمين على الملتقى لهذه المبادرة التي تؤكد الاهتمام بالمبتكرين الكويتيين وتقدير ما قدموه، مؤكدة اعتزازها بالكفاءات الوطنية التي أثبتت حضورا فاعلا في مجال الابتكار والابداع.



من جانبه، أكد المخترع أحمد مظفر أن هذا التكريم يعتبر دافعا لبذل المزيد من الجهد، مشددا على أن الجمعية مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين الكويتيين باعتبارهم جزءا هاما من ثروة الكويت البشرية وتفخر بهم.