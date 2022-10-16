

القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري امس سعي مصر لأجل أن يمثل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ محطة مهمة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك توفير تمويل المناخ والوفاء بالإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات، على نحو يسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري امس «أرليت سودان-نونوه» وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وأشار المتحدث إلى قيام الوزيرة الكونغولية خلال اللقاء بتسليم الوزير شكري رسالة موجهة من «دنيس ساسو نجيسو» رئيس الكونغو إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين استعدادا لمؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري استعرض آخر مستجدات الإعداد الجاري لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، مؤكدا سعي الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى أن يخرج بنتائج تعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات.



وطبقا للمتحدث، أعربت الوزيرة الكونغولية عن تقديرها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، وثقتها في قدرة مصر على الخروج به بأفضل النتائج الممكنة في ضوء التعقيدات العديدة التي يفرضها الواقع الدولي الحالي.

الى ذلك، أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الهندي د.سوبرامانيام جايشاكنار، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الوزيران امس في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية.

ورحب شكري بوزير خارجية الهند في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه مهام منصبه، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في مرحلة مهمة، إذ تشهد العلاقات مرحلة جديدة من تطوير العلاقات.



وقال وزير الخارجية المصري إن الفترة القليلة الماضية شهدت زيارة وزير الدفاع الهندي إلى مصر وانعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري- الهندي، بالإضافة إلى المباحثات التي عقدها مع نظيره الهندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس الأطر المشتركة لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك.



وأشار شكري إلى أن زيارة نظيره الهندي تتزامن أيضا مع احتفال البلدين بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.



وأوضح أن الهند حققت خلال الفترة الماضية إنجازات تنموية نستطيع الاستفادة منها ومصر أيضا حققت خلال السنوات الثماني الماضية إنجازات تتعلق بالاستقرار والارتقاء بمستوى المعيشة بما في ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة».



وقال الوزير إن المباحثات تناولت تعزيز علاقات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.