أعلن مسؤول عسكري أوكراني أن هناك نحو 40 ألف امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية.



وقال الليفتنانت جنرال سيرهي ناييف من القيادة العليا للقوات المسلحة في تصريحات للتلفزيون الأوكراني الجمعة إن أكثر من 5 آلاف امرأة على خط المواجهة في العمليات القتالية مع القوات الروسية.



وأضاف قائلا: هناك 8000 ضابطة بالجيش الأوكراني، مبينا أن جميع المناصب العسكرية مفتوحة للنساء، فهناك قناصة، وقادة مركبات وقادة وحدات مدفعية، وقادة وحدات طائرات دون طيار من النساء.



ووفقا لأرقام سابقة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تشكل النساء 22% من القوات المسلحة الأوكرانية.



ويقول البيان الرئاسي السابق إنه عند بداية الغزو الروسي في فبراير بلغ عدد الجيش الأوكراني نحو 200 ألف جندي.