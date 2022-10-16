اضطر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إلى تمديد إقامته في واشنطن بسبب مشكلة في طائرة حكومية.



وكان من المقرر أن يغادر ليندنر يوم الجمعة إلا أنه اضطر إلى التحول إلى طائرة تجارية في وقت لاحق مساء الجمعة، ليعود بقية الوفد إلى ألمانيا على متن طائرة حكومية عصر السبت.



وكان ليندنر يحضر اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها طائرة حكومية تعاني من مشكلة في تغيير خطط مسؤولين ألمان بارزين. وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد اضطر إلى تأجيل عودته من إثيوبيا بعض الوقت بعد ظهور مشكلة في طائرته عام2019 ، وقبل ذلك غابت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل عن صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين عام 2018، وفي العام نفسه اضطر أولاف شولتس وزير المالية آنذاك إلى استقلال رحلة تجارية للعودة من اجتماع لصندوق النقد الدولي في بالي بإندونيسيا، وكان ذلك أيضا بسبب مشكلة في الطائرة الحكومية.