محمد راتب



تشن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملة كبرى لسحب القسائم المخالفة في مناطق الوفرة وكبد والجهراء، تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء بجعل الأمن الغذائي في صدارة الأولويات، وعدم التفريط بالحيازات الزراعية والحيوانية والسماح باستخدامها في غير النشاط المخصص لها.



آلاف القسائم في المناطق الثلاث مشمولة بالتفتيش وسيكون هناك التزام صارم بالتعليمات وتطبيق عاجل للقانون 69/2020 وغرامة 10 آلاف دينار وسحب فوري للقسيمة المخالفة.



وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أنه لا تساهل ولا تهاون في تطبيق التعليمات والتأكد من الأنشطة وعدم مخالفة التخصيص أو استخدام الحيـــــازات الزراعيـــة والحيوانية في الرفاهية وضياع الإنتاج أو تحويلها إلى منتزه أو ما شابه ذلك، وسيتم إنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين، حيث إن غير المنتج عبء على الأمن الغذائي ولا يسهم في التنمية المنشودة.