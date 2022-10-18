أسامة دياب



أعرب القائم بأعمال السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر عن سعادته لاستقبال كل من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليـــف ونائـــب مساعد وزير الدفــــاع الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأوســـط دانا ستـــرول.



وقال هولتسنايدر في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني الذي أقامته سفارة قبرص انه من حسن الطالع أن الزيارة تأتي في خضم التشكيل الوزاري الجديد للكويـــــت، حيث إنها تشكل فرصة مميزة لمقابلة الوزراء الجدد ومناقشة تعزيــــز العلاقـــات الثنائية بين البلدين على كل الاصعدة.



وأشار إلى أن المناقشات ستشمل العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلا عن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك منها الدفاعية والاقتصادية والصحية والأمن الغذائي والسيبراني، لافتا إلى أن الكويت تلعب دورا مهما ومميزا في الأمم المتحدة والعالم، مبينا أن باربرا ليف لديها خبرة سياسية عريضة في المنطقة تصل الى 30 عاما أما دانا سترول فزارت البلاد للمرة الثالثة خلال فترة تواجدي.



ولفت إلى أن الملف الأمني سيحتل حيزا مهما في المباحثات الثنائية الكويتية - الأميركية، وخصوصا في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، ومنها السلوك الإيراني المزعزع للأمن في المنطقة، واصفا السلوك الايراني بالتحدي الأكبر للملف الأمني والاحتجاجات الايرانية تعتبر أيضا هاجسا أمنيا للمنطقة.



وعن تعيين الشيخ سالم العبدالله وزيرا للخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد، قال: انه كان سفيرا للكويت في الولايات المتحدة منذ اكثر من عقدين، معربا عن سعادته للعمل معه مرة أخرى، وهو صديق جيد للولايات المتحدة.