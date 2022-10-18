اعلن مركز المصالحة الروسي عن قتل إرهابيين من «داعش» تورطوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلة العسكرية في ريف دمشق قبل أيام.



وأشار المركز إلى أنه تم القضاء أيضا على 20 مسلحا بينهم عدد من الضالعين بتفجير حافلة للجنود السوريين بريف دمشق، وذلك خلال عملية خاصة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بالاشتراك مع القوات السورية جنوبي البلاد.



وقال نائب مدير المركز أوليغ إيغوروف إن القوات الجوية الروسية هاجمت معسكرا لتدريب المسلحين في سورية، ما أسفر عن مقتل نحو 100 إرهابي. وحسب إيغوروف، فإنه يستمر في المناطق الشمالية الغربية من سورية، الاشتباكات بين المسلحين في منطقتي عفرين وإعزاز على خلفية إعادة توزيع مناطق النفوذ.