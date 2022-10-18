انطلقت صباح امس في قصر المؤتمرات بدمشق أعمال الاجتماع الخامس السوري- الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن اليوم الأول من الاجتماع تضمن لقاءات للجانبين السوري والروسي في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والنفط والكهرباء والزراعة، إضافة إلى فعاليات ونشاطات تقام في عدد من المحافظات، يتخللها توزيع مساعدات ومعدات روسية لبعض المؤسسات في سورية.



ويعقد الاجتماع على مدار أربعة أيام تتخلله جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.



وكانت اللجنتان عقدتا اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في يونيو الماضي.



وفي إطار فعاليات متابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين، سيقوم الجانب الروسي بعدد من النشاطات الإنسانية، حيث سيجري توزيع مساعدات إنسانية بالمركز الثقافي الروسي بدمشق، وكذلك في منطقة حلفايا في محافظة حماة، وتوزيع مساعدات مماثلة في مشفى النهضة بحمص.