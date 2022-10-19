أكد عضو هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.مبارك الحربي أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات.



جاء ذلك في تصريح للحربي، وهو أستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت لـ «كونا»، على هامش مشاركة وزارة الأوقاف ممثلة بهيئة الفتوى في أعمال المؤتمر السابع لدور وهيئات الافتاء في العالم المنعقد حاليا تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».



وثمن د.الحربي المحاور التي يتناولها المؤتمر، مبينا أن المقصود بالتنمية المستدامة كذلك تطوير وسائل الانتاج وأساليبه والمحافظة على الثروات الحالية والاستفادة القصوى منها وعدم الإضرار بها.



وذكر الحربي، وهو عضو كذلك في الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم، أن المؤتمر تطرق إلى محاور مهمة للغاية ومنها «دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» و«دور الفتوى في مواجهة معوقات التنمية» و«الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني».



وأشار الى مشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق في الجلسة الثالثة للمؤتمر غدا الثلاثاء تليها جلسة ختامية وإصدار التوصيات.