اتفقت جمعية المهندسين الكويتية ومجلس محترفي السلامة المعتمدين «BCSP»، على التعاون للارتقاء بمعايير الكفاءة لممارسي السلامة والصحة والبيئة، مؤكدين ضرورة تحسين ممارسات السلامة ومواجهة التحديات ومنح شهادات دولية للمتخصصين في هذا المجال.



جاء ذلك في مذكرة تفاهم وقعها رئيس الجمعية م.فيصل العتل مع رئيس المجلس لوسي ستوكل في حفل خاص نظمه المجلس في دبي مؤخرا.



وقال العتل في تصريح صحافي إن المذكرة تهدف الى تطوير كفاءة المهندسين والعاملين في مجال السلامة والصحة والبيئة بالكويت، ونسعى للاستفادة من خبرات هذا المجلس العالمي لوضع معايير خاصة بمتطلبات العمل في هذا المجال بالكويت، لافتا الى ان مــذكرة التفاهم تعزز مبادرة الجمعية للاعتماد المهني في مختلف التخصصات، وسيمكننا العمل مع المتخصصين لتحسين ونقل التكنولوجيا وممارسات السلامة المثلى الى السوق الكويتي ودعم الجهات المتخصصة في هذا المجال.



وأضاف أن المذكرة ستتيح أيضا للمهندسين الكويتيين وغير الكويتيين الحصول على شهادات معتمدة للاحترافية في هذا المجال بدعم من الجمعية، مضيفا أنه تم تطوير عدد من البرامج المتخصصة التي سيتم طرحها مستقبلا وستقدم للمهندسين الكويتيين عروضا خاصة للمشاركة فيها.



وأشار إلى أن التنسيق سيكون مع أعلى المستويات في المجلس وإقامة فعاليات وبرامج مشتركة ولن نتوان في استقطاب كل الخبرات العالمية للسوق المحلية للارتقاء بالاعتماد المهني الهندسي في كل التخصصات.