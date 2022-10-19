القاهرة - سامي عبدالفتاح



يبدأ اليوم فريق الزمالك، بطل الدوري الموسم الماضي، مشوار الدفاع عن لقبه، مع افتتاحية الموسم الكروي المصري الجديد، عندما يستضيف في الثامنة مساء بتوقيت الكويت فريق سموحة في الجولة الأولى للدوري.

وتسبق هذه المباراة، مواجهتان في السادسة مساء بتوقيت الكويت، تجمع الأولى بين الإسماعيلي والأهلي بملعب برج العرب، والثانية في التوقيت نفسه، بين إنبي وبيراميدز بملعب بتروسبورت.

ومع افتتاحية الدوري بمباريات الأمس، أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، حتى الجولة 29، والذي من المقرر أن ينتهى في 30 يونيو 2023. وقررت الرابطة تحديد السابعة مساء، موعدا لآخر مباراة تقام في جولات الدوري المختلفة، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.



ومن أهم ملامح الجدول الجديد، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام يوم 21 يناير بالجولة 14، في السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

إلى ذلك، خاطب منتخب مصر للشباب مواليد 2003، كلا من السنغال ونيجيريا لمواجهة أحدهما وديا في فبراير المقبل قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحتضنها مصر في الشهر نفسه من العام المقبل.



وقال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن هدف الجهاز الفني في الفترة المقبلة هو طلب تنظيم مباريات ودية قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا.