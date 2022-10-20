القاهرة - سامي عبدالفتاح



حملت افتتاحية الدوري المصري في نسخته رقم 64، مفاجأة مبكرة جدا بفوز سيراميكا بقيادة المدرب أحمد سامي على المصري البورسعيدي بقيادة مدرب منتخب مصر السابق إيهاب جلال بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن الجولة الأولى للموسم الجديد، ليكون الانتصار الأول لسيراميكا على المصري في تاريخ لقاءات الفريقين.



وقد افتتح التسجيل لسيراميكا ميدو جابر من رأسية متقنة سكنت شباك محمود جاد حارس المصري الجديد المنتقل اليه من إنبي في صفقة قياسية، بينما أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثاني من تسديده قوية، قبل أن يختتم أحمد ياسر ريان الأهداف بتسديدة أخرى، كما حقق الاتحاد السكندري، بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش، فوزا متأخرا بالتغلب على مضيفه أسوان الوافد الجديد على النسخة الجديدة بقيادة المحنك ربيع ياسين، بهدف دون رد سجله النيجيري أوستن أوموتون بملعب ستاد أسوان قبل نهاية اللقاء بـ 10 دقائق.



فيما انتهى لقاء البنك الأهلي مع فاركو بالتعادل 1-1، في مباراة بطلها حارسا الفريقين، اذ تسببا في الهدفين بأخطائهما الغريبة.



هذا، وتختتم اليوم الجولة الأولى بثلاث مباريات، تجمع الأولى بين المقاولون العرب وغزل المحلة، والثانية بين حرس الحدود وفيوتشر، والداخلية مع طلائع الجيش.