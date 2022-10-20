سيغيب لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي عن حملة دفاع منتخب بلاده عن لقبه في مونديال قطر الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، وفق ما أعلن فريقه تشلسي الإنجليزي.



وغاب ابن الـ 31 عاما عن النادي اللندني منذ خروجه مصابا في العضلة الخلفية للفخذ ضد الجار توتنهام في أغسطس الماضي.



وقال تشلسي في بيان إن «نغولو كانتي خضع لعملية جراحية في العضلة الخلفية لفخذه»، مضيفا «زار لاعب الوسط اخصائيا في القسم الطبي للنادي من أجل البحث بخياراته المتعلقة بعملية تعافيه، وتم الاتفاق بشكل متبادل على خضوع نغولو لعملية جراحية من أجل إصلاح الضرر، وبعد عملية جراحية ناجحة، من المتوقع الآن أن يغيب نغولو عن الملاعب لمدة أربعة أشهر».



وكان كانتي من العناصر التي ساهمت بشكل أساسي في قيادة فرنسا في مونديال روسيا 2018 إلى إحراز لقبها العالمي الثاني، وغيابه عن المونديال القطري سيشكل ضربة قاسية جدا لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان.