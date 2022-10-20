خديجة حمودة



دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء في ضوء حجم الاحتياطي الكبير وكذلك حجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات.



ووجّه الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاحه امس مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ الجهات المعنية بإتاحة كل البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار في هذا المجال الواعد.



وأشار الرئيس إلى أن شركات القطاع الخاص التي عملت على تنفيذ هذا المشروع كانت محلية واكتسبت خبرة هذا المسار، لافتا إلى أنه تم توفير ما نسبته 60% من مستلزمات المشروع من خلال منتجات مصرية والباقي تم استيراده من الخارج وبالتالي يمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخبرة المكتسبة في تنفيذ المزيد من التوسعات في هذا المجال.



ولفت إلى أن الدولة انتظرت المشروع طويلا وتابعت تنفيذ خطوات على مدى أكثر من 3 سنوات حتى وصلت فيها المعدات وتم استخدامها لتنفيذ المشروع.



من ناحية أخرى، حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان على جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سلامة العاملين في هذا المشروع بحيث لا يكون هناك أي تأثير سلبي على صحة العاملين في المشروع من خلال الاحتياطيات المتخذة في هذا الشأن.



وأشار الرئيس إلى أن فكرة المشروع بدأت منذ 5 سنوات، وقال: «لم يشجعنا أحد على الفكرة وإن دراسات الجدوى أخذت 3 سنوات»، لافتا إلى أن الموضوع تم اكتشافه منذ أكثر من 80 أو 90 سنة.



وأضاف أن «الفرصة كانت موجودة على مدى 40 أو 50 سنة مضت ولكن لم تتح الفرصة آنذاك لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء المشروع وأقول «لم تأت الفرصة حتى لا نظلم الآخرين أو نظلم أنفسنا، فأي مسؤول في موقعه بالدولة سيكون حريصا على تنفيذ أي مشروع يعود بالخير على مصر».



ووجّه الرئيس كلمة للقطاع الخاص والشركات المحلية قائلا: «المشروع متاح للقطاع الخاص الدخول فيه، وأقول ذلك في كل المشاريع التي افتتحها».

وتابع: «المسار الذي تحركنا فيه استغرق وقتا طويلا ولكن القطاع الخاص لن يستغرق مثل هذا الوقت وخلال عامين سيكون لدينا 3 أو 4 مصانع أو أكثر من ذلك».



وأكد الرئيس السيسي أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الدولة من أجل توفير التمويل واختصار الوقت اللازم لتنفيذ هذا المشروع.

وقال: «لا يوجد لدينا وقت أو فرصة لنفكر، إنني أتابع الموضوع بدقة شديدة لأن هذه أموال نستثمرها ولدينا أمل أن تحقق عائدا تتقدم من خلاله البلد إلى الأمام».