القاهرة ـ ناهد إمام



أشادت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر والكويت، مؤكدة أن هذه العلاقات شهدت محطات مهمة ستبقى حاضرة في سجلات التاريخ وذاكرة الشعبين.



وقالت الوزيرة، خلال استقبالها امس أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس تحرير جريدة «الخليج» الكويتية والمنسق العام لمعرض «الكويت في مصر»، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتدعيمها، مثمنة أيضا جهود السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت وكذلك القنصل العام هشام عسران قنصل مصر العام لدى الكويت.



وتناول اللقاء، الذي حضره السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات ونشأت محمد الدبيس مدير تحرير جريدة «الخليج» الكويتية، الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاستعدادات الجارية لتنظيم الأسبوع الكويتي الـ 13 في جمهورية مصر العربية (معرض الكويت في مصر)، والذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2022 في القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت ومصر على المستويين الرسمي والشعبي.



من جانبه، أعرب بهبهاني عن سعادته بزيارته إلى مصر وفخره وانبهاره بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجارية على أرضها، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والنقل التي أصبحت تضاهي النماذج العالمية.



وقال إن «مصر هي عمقنا العربي وعلاقاتنا بها تاريخية وطيدة وجذورها عميقة».



ووجه بهبهاني دعوة إلى سها جندي لحضور الأسبوع الكويتي الـ 13 في جمهورية مصر العربية والمشاركة في افتتاح معرض «الكويت في مصر»، واقترح بهبهاني إقامة جناح خاص لوزارة الهجرة في المعرض للتعريف بأنشطتها وملفاتها.



يشار إلى أن «الأسبوع الكويتي في مصر» يشكل فعالية اقتصادية واستثمارية وثقافية وإعلامية، كما يعد فرصة لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في فتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين.