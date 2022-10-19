أعلن الاتحاد العام للصحافيين العرب مساء اليوم الأربعاء اختيار نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي رئيسا للاتحاد ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد نائبا للرئيس.



واختار أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في أول اجتماع لهم بعد فوزهم في الانتخابات عبدالله البقالي (المغرب) نائبا أول و3 نواب رئيس آخرين هم د.عبدالله الجحلان (السعودية) وأميرة محمد (تونس) والصادق الرزيقي (السودان) إضافة لاختيار محمد الحمادي (الامارات) مساعدا لرئيس الاتحاد.



كما تم اختيار نقيب الصحافيين المصريين د.ضياء رشوان رئيسا فخريا للاتحاد وخالد ميري (مصر) أمينا عاما للاتحاد وحاتم زكريا (مصر) أمينا ماليا.



وتم اختيار 6 أعضاء أمناء عام مساعدين وهم عابي فارح (الصومال) ومحمد شبيطة (اليمن) وموسى بهلي (موريتانيا) وراشد الحمر (البحرين) ويوسف القصيفي (لبنان) وعبدالله حدي (جيبوتي).



وجاءت الانتخابات ضمن فعاليات المؤتمر ال14 لاتحاد الصحافيين العرب المقامة بالقاهرة على مدى يومين برعاية الرئيس المصري عب الفتاح السيسي تحت شعار "حرية.. مهنية.. مسؤولية".