عبدالله راكان



أكدت مراقب الانشطة العامة والاعلام بقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون رابعة اللنقاوي، ان الاحتفال بيوم التخضير جاء لتغطية قطاع الرعاية الاجتماعية بالألوان الخضراء بمشاركة ادارات قطاع الرعاية الاجتماعية والأيتام والمسنين وذوي الإعاقة وايضا بمشاركة وزارة التربية والتعليم الخاص.



بدوره، قال مدير ادارة رعاية الاحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.جاسم الكندري ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تواكب جميع المناسبات الدولية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وايضا الحكومية للاندماج مع نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية، موضحا انه سيتم زراعة بعض المسطحات في دور الرعاية بحضور كبار السن وايضا طلبة المدارس.