ياسر العيلة



تواصل شركة «ليلة عمر» للإنتاج الفني تقديم كل ما هو جديد من حفلاتها المتميزة للجمهور الكويتي بعد النجاحات العديدة التي قدمتها من قبل والتي نالت استحسان وإعجاب الجميع، حيث تقيم الشركة يومي 24 و25 نوفمبر المقبل مهرجانا غنائيا يضم حفلين غنائيين كبيرين يقامان على مسرح «الأرينا»، وعن تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان تحدث المنتج عبدالعزيز الزيدي رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «الأنباء»، قائلا: نحن حريصون كشركة «ليلة عمر» على أن نتعاون مع كبار المطربين والمطربات في الخليج والعالم العربي، وتقديم حفلات غنائية بشكل مختلف عن باقي الحفلات الأخرى، واختيارنا لنجوم حفلاتنا يتم بعد دراسة تامة واستطلاع لآراء الجمهور عن نجومهم المفضلين.



وحول الحفل الأول الذي يضم «نجم الجيل» المطرب المصري تامر حسني والمطربة اللبنانية إليسا، رد: الحمد لله استطعنا أن نجمع النجم تامر حسني والنجمة إليسا في حفل جماهيري للمرة الاولى، وهذا الخبر أسعد عشاقهما ومحبيهما في الكويت والخليج، مضيفا: نظرا لضخامة هذا الحفل كنا حريصين على خروجه بالشكل الذي يليق بجماهيرية هذين المطربين، بحيث لا يكون الحفل مجرد حدث غنائي فقط، وإنما تصاحبه متعة بصرية وإبهار بمعنى الكلمة للحضور الذين سيتواجدون في قاعة «الأرينا»، ومن أجل ذلك استعنا بأحدث التقنيات الحديثة من دبي لكي تناسب فكرة تصميم ديكور المسرح والذي سيكون مفاجأة للجميع من خلال تصميم هو الأول من نوعه في الكويت، لافتا الى أن هذا الحفل سيشهد العديد من المفاجآت لجمهور مهرجان «ليلة عمر».



أما عن الحفل الذي يقام في اليوم التالي مباشرة والذي يضم النجم الكبير «نبض الكويت» نبيل شعيل، والنجمة المصرية أنغام، فأوضح: هذا الحفل يضم «دويتو» جميلا بين نجمين كبيرين لهما عشاقهما في كل مكان، حيث التقيا معا من قبل في حفل غنائي سابق، وأكمل: نحن في هذا الحفل حرصنا على الجمع بين الطرب الكلاسيكي الجميل متمثلا في النجمة أنغام، وبين الطرب الخليجي المميز متمثلا في نجمنا الكبير نبيل شعيل، كاشفا عن أن مسرح «الأرينا» يستوعب عددا يفوق الخمسة آلاف شخص.



وأنهى الزيدي كلامه، قائلا: بخلاف هذين الحفلين، نرتب حاليا لحفل جديد سيكون مفاجأة لجمهورنا، وسنعلن عن تفاصيله في القريب العاجل.