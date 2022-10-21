مفرح الشمري



بعد انتهائها من تسجيل «ديو قطري - أرجنتيني» مع الفنان الأرجنتيني كريستيان هالاك، والديو بعنوان «أهداف البداية» والذي يأتي بالتزامن مع استضافة قطر لكأس العالم ٢٠٢٢، تخوض المطربة القطرية أنوار تجربتها الأولى في التمثيل من خلال «أيام ولكن»، الذي تنتجه Blackbox productions وتتصدى لتوزيعه Prime Target Content.



يشارك في العمل عدد من الفنانين منهم الفنانة السعودية ليلى السلمان، علي سيف، مشعل الدوسري، دانية، مريم فهد، حمد الدرويش، والعمل من تأليف تميم بورشيد وإخراج عبدالله السويدي، حيث ستجسد دور إمرأة شريرة، وفي هذا الصدد أكد منتج العمل عبدالعزيز السويدي، ان مسلسل «أيام ولكن» يتحدث عن قضايا اجتماعية بقالب تشويقي.



وأضاف السويدي: المسلسل مكون من 8 حلقات تقدم في إيقاع سريع، كما تم تصوير العمل في قطر، مشيرا الى انه يتم حاليا التحضير لمسلسل اجتماعي سعودي - قطري تدور أحداثه في فترة التسعينيات وسيتم تصويره في المملكة العربية السعودية.