يقص ماينتس وضيفه كولن شريط مباريات المرحلة الـ 11 من الدوري الألماني «الپوندسليغا» اليوم، فيما يلتقي غدا هوفنهايم مع بايرن ميونيخ، وفرايبورغ مع فيردر بريمن، وبوروسيا دورتموند مع شتوتغارت، وأوغسبورغ مع لايبزيغ، وباير ليفركوزن مع فولفسبورغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت.

وفي مسابقة كأس ألمانيا، تأهل بايرن ميونخ لدور الـ 16 بعد فوزه الكبير على مضيفه أوغسبورغ 5-2.

وسجل خماسية العملاق الپافاري كل من تشوبو موتينغ (27 و59) وجوشوا كيميتش (53) وجمال موسيالا (74) وألفونسو ديفيز (90+1)، بينما احرز هدفي أوغسبورغ كل من مادس بيدرسين (9) ولاعب بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو بالخطا في مرماه (65).



كما تأهل كذلك كل من يونيون برلين بالفوز على ضيفه هايدنهايم 2-0، وفورتونا دوسلدورف على مضيفه يان ريغينسبورغ 3-0، وشتوتغارت على أرمينيا بيليفيلد 6-0، وساندهاوزن علي كارلسروه 8-7 بركلات الترجيح، وفرايبورغ علي سانت بولي 2-1، وبادربورن علي فيردر بريمن 5-4 بركلات الترجيح، وبوروسيا دورتموند بالفوز على مضيفه هانوفر 2-0.



فرنسا



أكثر من 20 نقطة تفصل باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي عن مضيفه أجاكسيو الثامن عشر، وذلك عندما يتواجهان اليوم في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة، والتي تشهد قمة بين مرسيليا الرابع ولنس الثالث غدا.



ولم يفز أجاكسيو الوافد الجديد إلى «ليغ 1» سوى مرتين منذ بداية الموسم الجديد، وهو العدد ذاته للمباريات التي فشل نادي العاصمة المتصدر برصيد 29 نقطة، في حصد النقاط الثلاث خلالها، حيث يتضمن سجله 9 انتصارات مقابل تعادلين.

ويلعب غدا كذلك مونبيلييه مع ليون.