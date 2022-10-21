أكدت وزارة الصحة التزامها التام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض الكوليرا والتعامل مع أي حالة مصابة سواء من لبنان أو غيرها من البلدان. وقال مدير إدارة منع العدوى والتعقيم بالوزارة د.أحمد المطوع إن الكويت تتمتع ببنية تحتية من شبكات المياه والصرف الصحي التي تعمل بكفاءة عالية تمنع تفشي المرض في البلاد. وأوضح المطوع أن الانسان يصاب بالمرض في حال تناول أحد الأطعمة أو السوائل الملوثة وهذا ما تخلو منه البلاد بفضل الرقابة الصحية والمتابعة المستمرة إلى جانب الوعي الصحي الكافي لدى أفراد المجتمع. وبين أن فرص انتقال عدوى الكوليرا إلى البلاد ضئيلة جدا عكس الفيروسات التي تنتقل عن طريق التنفس كالأمراض الموسمية الشتوية. ولفت إلى أن الكوليرا مرض بكتيري ينتشر عادة عبر الماء أو الغذاء الملوث وتتسبب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد وغثيان وارهاق، مبينا أنه إذا لم يتم علاجها فإنها يمكن أن تكون قاتلة.



وأضاف أن المرض ينتقل عن طريق شرب الماء الملوث أو تناول طعام ملوث ببكتيريا الكوليرا او تناول الأغذية غير المطبوخة جيدا والخضار والفواكه النيئة وتناول الأطعمة التي تتلوث بالبكتيريا أثناء عملية تحضيرها وتخزينها من قبل شخص مصاب بالمرض الذي غالبا ما تظهر اعراضه خلال خمسة أيام من الإصابة.