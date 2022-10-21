السالم لـ «الأنباء»: سرعة «الانتشار» جاءت بسبب عدم الالتزام بالاحتياطات والإرشادات الطبية

الحجيلان لـ «الأنباء»: زيادة حالات الإنفلونزا الموسمية كانت متوقعة.. والوضع طبيعي وغير مقلق



عبدالكريم العبدالله



أكد استشاري الامراض المعدية د.غانم الحجيلان أن زيادة حالات اصابات الانفلونزا الموسمية كانت متوقعة، علما انه خلال الاعوام الماضية لم يكن هناك انتشار بسبب طغيان «كورونا»، والتزام الناس بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مما قلل امكانية انتشارها، فضلا عن أن مصدر الانفلونزا هو «السفر»، ولما عادت حركة السفر ودخلنا في موسم الانفلونزا بدأنا نرى الحالات. وذكر د.الحجيلان، في تصريح لـ «الأنباء»، أن الانفلونزا الموسمية هذا العام دخلت قبل موعدها المعتاد، حيث كنا نراها نهاية شهري اكتوبر ونوفمبر.



وبين انه سابقا كان التمييز بين كورونا والانفلونزا أمر صعب وذلك لوجود اعراض متداخلة، إلا أن فحص الـ PCR سهل كشفها، لافتا الى أن علاجها هو «تاميفلو»، فضلا عن التطعيم وهو آمن.



وطمأن د.الحجيلان المواطنين والمقيمين بأن الوضع طبيعي، ولا يحتاج للقلق.



بدوره، أفاد استشاري أمراض الباطنية د.غانم السالم بأن مرض «انفلونزا الخنازير» منتشر حاليا، مشيرا الى أن هذا المصطلح يعتبر «شعبيا» وليس علميا، ويعرف علميا بإنفلونزا H1N1، وهو فيروس انتشر سابقا واصبح جزءا من الانفلونزا الموسمية. وذكر في تصريح لـ «الأنباء» أن سرعة انتشاره بين الناس في الوقت الحالي جاءت بسبب عدم الالتزام بالاحتياطات والارشادات الطبية، حيث ان انتهاء جائحة «كوفيد-19» أعادت الاختلاط وعدم الاهتمام بارتداء الكمامات وغسيل اليدين مما يؤدي الى سرعة انتشار الفيروس.



وبين أن قلة الاقبال على تطعيم الانفلونزا الموسمية ساهمت في زيادة الحالات ايضا، والذي يحمي المجتمع من مفاقمة اعراض الاصابة، والدخول الى المستشفى، ناصحا في الوقت ذاته الجميع بأخذ التطعيم لما له من دور في الحماية، مشددا على أهمية تلقي اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن للتطعيم.



واشار الى أنه يجب على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتباعد قدر الامكان، وارتداء الكمامات خاصة في الاماكن المغلقة.



وأشار الى أن فيروس H1N1 يسبب حرارة وصداع وكحة واعراض الانفلونزا، لافتا الى أن زيادة الاصابات متوقعة في الوقت الحالي من الموسم، الا انه ولله الحمد فلا يوجد حالات ارتفاع في دخول المستشفيات أو العناية المركزة مما يدل على أن الفيروس يمكن التعامل معه عبر العلاج الطبي المناسب، بالاضافة الى الراحة والاكثار من السوائل.



وعن الاعراض، قال د.السالم: الاعراض من الممكن أن تمتد الى أكثر من اسبوع، لكن يبقى علاجها تحت السيطرة، علما انه يجب المحافظة على كبار السن والاطفال واصحاب الامراض المزمنة من الاصابة.



وأكد أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ الخطة على عدم انتشار الفيروس بين الناس، فضلا عن توفير الرعاية الصحية المناسبة في القطاعين الحكومي والأهلي.