محمد راتب



شهد سوق السمك خلال اليومين الماضيين توافر سلال الروبيان وارتفاعا في أسعارها، حيث وصلت السلة إلى



70 دينارا للجامبو، أما الشحامية فاستقر سعرها بين 13



و15 دينارا، والنويبي وصل إلى 25 دينارا ارتفاعا من 15



و18 دينارا، وسط حالة من الركود في عملية البيع.



«الأنباء» جالت في سوق السمك ورصدت امتعاضا من الباعة بسبب غياب الطراريد عن عمليات الصيد تنفيذا لقرارات منع مزاولة الصيد في الجون الذي تكثر فيه الأسماك بكميات كبيرة ومن يتم رصده يتعرض للإبعاد، ما جعل الطراريد مهددة بالانقراض وسط تشديدات أمنية لمنع أي محاولة صيد مخالفة وإلزامها بأوزان معينة، ومنع الصيد بالشعر ما دفع أصحابها للإحجام عن النزول إلى البحر مخافة العواقب الكارثية.



أسعار بعض أنواع السمك



الشعوم 10 كغ 25 دينارا



الميد الكويتي 2.5 دينار



السلة ما بين 50 و55 دينارا



الروبيان 4.5 دنانير



النويبي الكويتي 3 دنانير