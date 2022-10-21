أودت زرافة بحياة طفلة تبلغ 16 شهرا بعدما هاجمتها ووالدتها الأربعاء في محمية طبيعية جنوب إفريقية لأسباب لاتزال غامضة، على ما أفادت الشرطة.



ووقع الهجوم، وهو نادر جدا من هذا الحيوان الثديي الأكبر في العالم، على بعد حوالي 270 كيلومترا إلى الشمال من مدينة دوربان الساحلية شرق البلاد.



وأوضحت الناطقة باسم الشرطة نوكوبيل غوالا لوكالة فرانس برس، أن أما في سن 25 عاما وابنتها البالغة 16 شهرا تعرضتا بعد ظهر الأربعاء في مزرعة كوليني بمنطقة هلوهلوي «للدهس من جانب زرافة».



ونقلت الطفلة الرضيعة إلى عيادة طبية مجاورة «حيث فارقت الحياة». أما الوالدة فنقلت بواسطة طوافة إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث لاتزال في حالة حرجة أمس الخميس.



وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة غير الاعتيادية، إذ إن الزرافات لا تتهجم في العادة على البشر.