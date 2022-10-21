بيروت - عامر زين الدين



رد المجلس الدستوري خمسة طعون بالانتخابات النيابية مقدمة من مطانيوس محفوض ضد جميل عبود، وبول الحامض ضد الياس الخوري، ومحمد شفيق ضد بلال الحشيمي، وطعن الأمل والوفاء ضد فراس حمدان وإبراهيم عازار ضد شريف مسعد وسعيد الاسمر.



من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري طانيوس مشلب: «أعتذر عن التأخير وأقول للذين كانوا يبصرون ويتمنون يمكن أن يصيبوا أو يمكن لا يصيبون، أصدرنا خمسة قرارات بالإجماع، مؤكدا في لقاء صحافي انه لا جلسة الاثنين المقبل، والأرجح ألا يستطيع المجلس اصدار كل قرارات الطعن الخميس المقبل لأننا عدنا وطلبنا عددا من الصناديق وسنعيد الفرز والمجلس كي يحافظ على صوت الناخبين ويعطي للانتخابات حقها، وقد جلبنا عشرة صناديق لإعادة فرزها».



وتابع مشلب «نتمنى أن نستطيع البت بالطعون دفعة واحدة لكن لماذا يجب أن أدع العشرة الباقيين في حالة انتظار اذا استطعنا أن نخلصهم، لكن إذا كان الفرق نهارا واحدا لا مشكلة لكن إذا كان أكثر من ذلك فلماذا الانتظار؟».



وردا على سؤال أجاب: «القرار صدر وأنا أحب النقد وقد تحدثنا عن الأوراق البيضاء وما هو الاجتهاد».

وردا على سؤال آخر أجاب: «قيل في وسائل الإعلام أن هناك ضغطا علي وأنا لغاية اللحظة لم يسألني أحد عن أي ملف أصدره، وأكثر من ذلك لا استطيع أن أقول شيئا، وأنا مستعد عند صدور كل القرارات بالطعون ويمر عليهم عشرة أيام ويكون كل من أراد أن يقول شيئا قد قاله أن أعقد مؤتمرا صحافيا وأجيب على كل النقاط».