أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقف استقبال المراجعة الحضورية لـ14 خدمة وإنجازها عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل».



وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن خطوة تحويل معاملاتها إلى تطبيق «سهل» تأتي تعزيزا لأهداف الدولة في تحقيق التحول الرقمي، والذي يعتمد على الخدمات الرقمية عوضا عن المراجعة الشخصية.



وأضافت أن التحويل الرقمي سيسرع من وتيرة إنجاز المعاملات كسبا للوقت والجهد، الأمر الذي سينعكس على تحسين أداء الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.



يذكر أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقدم أكثر من 20 خدمة متاحة عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل»، وذلك لتسهيل إتمام معاملات الأفراد والجهات.