أسامة دياب



قال سفير سلوفاكيا لدى البلاد ايجور هايدوشيك إنه في نهاية أكتوبر الجاري ستنتهي مهام عملي بعد أربع سنوات تقريبا قضيتها هنا كسفير لدى الكويت، كما أنني سأكمل 30 عاما من العمل الديبلوماسي أعتز بها وأشعر بالكثير من الرضا عما أنجزته خلال تلك المسيرة.



وأضاف هايدوشيك خلال حفل استقبال أقامه بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير وتقاعده: خلال فترة عملي في الكويت عقدت السفارة العديد من الفعاليات مع الجانب الكويتي في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والرياضية، لافتا الى أن الكثيرين من أبناء الشعب الكويتي مغرمون بالمنتجعات الصحية في بلاده وأكثرها شهرة منتجع بييشتاني الصحي الحراري المعروف بعلاجه الطبيعي.



وتابع: أود انتهاز هذه المناسبة لتوديعكم وتقديم خالص شكري للرعاية والدعم والثقة التي تلقيتها من الجميع خلال السنوات الأربع الأخيرة في الكويت، فشكر لكم جميعا على تفهمكم وتعاونكم الكريم الذي أظهرتموه لي ولسفارة سلوفاكيا، كما أشكر رؤساء البعثات في الكويت على صداقتهم وتبادل الخبرات معي، وممثلي وسائل الإعلام للتغطية الممتازة لكل فعالياتنا.



وأشار الى أنه وفي نهاية فترة عمله في الكويت، سيتقاعد بعد خدمة طويلة أمضاها في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية منذ تأسيس الجمهورية السلوفاكية، وسيبدأ فصلا جديدا من حياته الشخصية مع عائلته وأصدقائه.