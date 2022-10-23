يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الجهراء على فريق الساحل بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الاتحاد التي أقيمت مساء أول من أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 5 نقاط.



وفي لقاء آخر، فاز الكويت على العربي 3-1 ورفع العميد رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي الأخضر على رصيده السابق بـ 6 نقاط، كما فاز القادسية على الشباب 3-0 ورفع رصيده إلى 8 نقاط وظل الشباب دون رصيد.

وحقق كاظمة نفس النتيجة على حساب الصليبخات ورفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي رصيد الخاسر خاليا، وبذلك يتصدر البرتقالي الترتيب العام ويليه الكويت في الوصافة والجهراء في المركز الثالث.