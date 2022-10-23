ندى أبونصر



تعاونت «إيكيا» و«Swedish House Mafia» لإتاحة الإنتاج الموسيقي في المنزل للجميع وتمكين العديد من عشاق الموسيقى من إطلاق العنان لإبداعاتهم، وذلك من خلال مجموعة OBEGR NSAD التي يتم إطلاقها عالميا خلال شهر أكتوبر 2022.



قامت ايكيا وفرقة الموسيقى الإلكترونية السويدية «Swedish House Mafia» باستكشاف فكرة الموسيقى والإبداع في المنزل وجعل الحياة اليومية أسهل لأولئك الذين ينتجون الموسيقى أو يؤدونها أو يعزفونها أو يستمعون إليها، وقد كانت ثمرة هذا التعاون مجموعة OBEGR NSSAD، وهي مجموعة محدودة ستمكن العديد من المبدعين الصاعدين في الموسيقى والفنون الرقمية من بناء استوديوهات منزلية مثالية بأسعار في متناول الجميع.



وتستهــدف مجموعـــة OBEGR NSAD، وهي كلمة تعني «غير محدود» باللغة السويدية، كل من يقدر ممارسة الموسيقى في المنزل أو خارجه بمن في ذلك عشاق ومنتجوي الموسيقى وفنانو الـ «دي جي» وجميع المبدعين الذين قد تكون مواردهم محدودة ولكن إبداعاتهم غير محدودة. لقد عزز التطور التكنولوجي الديموقراطية الموسيقية، وتهدف هذه المجموعة إلى دعم المساعي الإبداعية لجميع الأشخاص الذين يبتكرون الموسيقى ويؤدونها ويستمتعون بها في المنزل.



ويأتي تصميم المجموعة انعكاسا لرؤية الفرقة حول احتياجات أولئك الذين يبدأون مسيرتهم الموسيقية والابداعية. وفي هذا الصدد، قالت فرقة «Swedish House Mafia»: «منذ أن كنا أطفالا ونحن نقدر نهج ايكيا في جعل الأشياء ميسورة التكلفة ومتاحة للعديد من الناس. لقد اعتدنا إيجاد طرق مبتكرة لجعل أثاث ايكيا يتلاءم مع حياتنا كمبدعين في سن المراهقة، ولذلك بني موضوع هذا التعاون حول رحلتنا الشخصية في الحياة».



وتتكون المجموعة من أكثر من عشرين حلا ذكيا للأثاث المنزلي المخصص لغرض الإنتاج والأداء الموسيقي من المنزل، بالإضافة إلى حلول للاستماع إلى الموسيقى وخلق جو منزلي مريح. وتتضمن المجموعة مصابيح LED للمكتب ومصابيح حائط وأرضية، وساعة وحامل لكل من أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي ومكبر الصوت واسطوانات التسجيل، ووحدتين من الأرفف وكرسي بذراعين، وأربعة خيارات من الحقائب بما في ذلك حقيبة للمحلقات والاسطوانات والكمبيوتر المحمول، وسجادتين وشبشب بحجمين مختلفين، ووشاح وغطاء وسادة.



وأضافت الفرقة «لقد أردنا تبسيط عملية التأليف الموسيقي للناس على أمل أن تلهمهم مجموعتنا وتمكنهم من أن يكونوا أكثر إبداعا في منازلهم، كذلك يمكن استخدام هذه المجموعة لأي غرض كان ولا يقتصر ذلك على تأليف الموسيقى فقط».



نأمل أن يقدر فنانو الـ «دي جي» ومنتجو الموسيقى الصاعدون وحدة رفوف OBEGR NSAD وهي النسخة الجديدة من وحدة رفوف KALLAX والتي تم تصميمها بمساحة إضافية لتستوعب مكبرات الصوت، ومكتبOBEGR NSAD مع حاملات مكبرات الصوت ورف قابل للسحب، بالإضافة إلى حاملات الكمبيوتر المحمول واللوحي ومكبرات الصوت. فضلا عن مزيج الإضاءة – الذي يتضمن الإضاءة المحيطة في ساعة OBEGRÄNSAD والمفروشات الناعمة الضرورية كي تضفي على المكان الأجواء المناسبة التي تحث المبدع على الإبداع.



وقد تم تصميم مجموعةOBEGR NSAD بأسعار في متناول الجميع بنهج جمالي بسيط وتصميم أسود كلاسيكي أنيق يدعم التكنولوجيا وطرق استخدامها. وكما وصفتها فرقة «Swedish House Mafia»: «يتميز تصميم مجموعتنا بفكرة غير محدودة بزمن وترتبط بوضوح بجوهرنا. ستضيف الحلول وظائف ذكية إلى المساحة الحالية بسهولة - أو ستساعد في بناء استوديو منزلي من البداية بأسعار معقولة».



من جانبها، أوضحت مديرة التسويق والتواصل لايكيا الحميضي في الكويت والأردن والمغرب إليسا ألبنديا: «عند النظر إلى المجموعة وتصميمها الدقيق من مصابيح وأثاث وتكنولوجيا، ندرك أن هذا النتاج لم يكن ممكنا إلا من خلال التعاون مع فرقة «Swedish House Mafia» فإنها تعكس كل ما يفعلونه».



وأضافت ألبنديا: «يسرنا في ايكيا الحميضي أن نقدم مجموعة OBEGR NSAD في الكويت وأسواقنا الأخرى. نحن نريد الوصول إلى الشباب الذين يستمتعون بالعزف والاستماع إلى الموسيقى في المنزل ومساعدتهم من خلال خلق جو مناسب لإبداعهم من خلال هذه المجموعة المميزة التي نتواصل معهم عبرها كعلامة تجارية تريد أن تكون أقرب إليهم وأكثر ملاءمة لهم».