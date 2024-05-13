سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره اليوم حفل افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية وتكريم أوائل الخريجين

أنطونيو غوتيريش: الكويت رمز الإنسانية والحكمة والكرم



أكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أن دولة الكويت ستبقى دائما داعمة للعمل الإنساني.



وقال صاحب السمو، خلال استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد: «احنا ملتزمين أن نواصل هذا الطريق متمثلين فيما عمل أخي حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد، وسنستمر دائما على هذه السياسة الحكيمة». من جانبه، وصف أنطونيو غوتيريش الكويت، بأنها رمز الإنسانية ورمز الحكمة ورمز الكرم.



هذا، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل تطوير التعاون بينهما، وبحث مساعي دعم السلم والأمن الدوليين وتنسيق الجهود الهادفة للتنمية والمبادرات الإنسانية.



كما تم استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا، وقد منح صاحب السمو الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده المميزة المبذولة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها.



من جانب آخر، يصل إلى البلاد اليوم الإثنين السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق لجلالته في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



إلى ذلك، يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية وتكريم أوائل الخريجين المتفوقين من حملة الإجازة الجامعية والدراسات العليا للأعوام الجامعية 2018/2019 ـ 2019/2020 ـ 2020/2021 في جامعة الكويت، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم على مسرح الدانة بمدينة صباح السالم الجامعية.





بالفيديو.. الأمير بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار

سلطان عُمان يصل إلى الكويت اليوم في زيارة دولة