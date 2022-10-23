بعد انقطاع طويل، وفقاً للإجراءات الصحية الحكومية، تعاود كيدزانيا الكويت، اليوم (الأحد)، استقبال الرحلات المدرسية مجددا. فشاركونا الاحتفال بانتصار الكويت على فيروس كوفيد-19.



فقد عدنا إلى تنظيم واستقبال الرحلات المدرسية من أكثر من 200 مدرسة عاملة في الكويت كانت بانتظار إعلاننا عن هذه اللحظة. فشاركونا فرحتنا جميعا بالنصر على جائحة كوفيد، وكونوا من أوائل الزائرين.



تحرص كيدزانيا الكويت على منح الأطفال مزيجها الفريد من التعليم المفيد الممزوج بالترفيه السعيد، وذلك كي يتمكن الأطفال من اكتساب المعرفة والخبرة عبر أسلوب محاكاة الأدوار المهنية والعلمية، كما تحدث في الواقع الفعلي.



حيث تمنح كيدزانيا للأطفال فرصة محاكاة أدوار الكبار، داخل مدن وبيئات مصممة خصيصا لهم، بما يفتح عيونهم على سمات الواقع المحيط بهم ويشوقهم لتسلم أدوارهم في المستقبل بشغف وثقة.