

أسفرت حملة لرجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عطلة نهاية الأسبوع، عن ضبط 67 مخالفا ومخالفة لقانون الإقامة والعمل، فيما أكد مصدر أمني ان المخالفين ستتم إحالتهم إلى إدارة الإبعاد الإداري بعد التأكد من عدم وجود قضايا مطلوبين عليها.



وقال مصدر أمني ان الحملة الأمنية استهدفت مقاهي وبقالات متنقلة، مشيرا الى ان مفتشين من وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة شاركوا في الحملة، وان عددا من المقاهي وجدت بداخلها نساء مسجلة بحقهن قضايا تغيب.



وذكر المصدر أن محاضر حررت لأصحاب ومالكي تلك المقاهي والبقالات لتشغيل عمالة مخالفة.