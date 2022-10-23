تسبب الألبوم العاشر للمغنية الأميركية تايلور سويفت «ميدنايتس» الذي يجسد عودتها التدريجية إلى موسيقى البوب، في أعطال على خدمة «سبوتيفاي» في أكثر من بلد، لدى إصداره على منصة البث الصوتي منتصف ليل الخميس.



ففي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مثلا، اضطر محبو النجمة إلى الانتظار طويلا للاستماع إلى الألبوم الجديد على المنصة.



ونشر كثر من المعجبين المغتاظين لقطات لتنبيه ظهر على شاشاتهم، نص على الآتي: «حصل خطأ ما. حاول مرة أخرى». وغالباً ما كانت هذه المشكلة الفنية تحل في غضون ساعة.



وما لبث الألبوم المرتقب أن حقق نسبة استماع كبيرة على المنصة التي أعلنت بعد ظهر الجمعة عبر «تويتر» أن «تايلور سويفت حطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من المستمعين إلى ألبوم في يوم واحد».



وتتمحور الأغنيات الـ 13 في الألبوم بالكامل على موضوع منتصف الليل، وكتبت سويفت عبر «تويتر» أن «ميدنايتس» هو «قصة 13 ليلة بلا نوم متناثرة طوال حياتها»، مشيرة إلى أن كل الأغنيات فيه «تشكل صورة كاملة لشدة هذه الساعة المجنونة والغامضة».



ويتضمن الألبوم أغنية بعنوان «سنو أون ذي بيتش» تتشارك فيها سويفت في دويتو مع لانا ديل راي.