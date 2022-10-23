مفرح الشمري - مبارك التنيب



بعد مرور 45 دقيقة من صعوده على خشبة المسرح، أوقفت وزارة الاعلام حفل المطرب العراقي حسام الرسام بسبب التدافع من بعض الجماهير الذين لا يحملون تذاكر للحفل، الأمر الذي ادى الى حدوث فوضى عارمة نتجت عن بعض المشادات بين الحضور والجهة المنظمة للحفل ما تسبب في وقف الحفل نهائيا.



واستغرب المطرب العراقي حسام الرسام، في مؤتمره الصحافي الذي عقد ظهر امس السبت، أن يكون تدافع الجمهور ونفاد التذاكر سببا في إيقاف الحفل؛ لأنه من الأمور المعتادة التي تحدث في جميع حفلاته التي يحييها في الوطن العربي، واعدا جمهوره في الكويت بحفل غنائي آخر يكون في قاعة أكبر من القاعة التي احتضنت حفلته.



هذا، وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن بعض الحضور حاولوا الدخول عنوة إلى القاعة، فتعامل معهم مسؤولو الأمن وتدخلت الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل لتفريقهم بعد أن حدث شجار من أجل الدخول.



وأضاف المصدر: تم ضبط 6 أشخاص اشتركوا في الشجار لتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة.