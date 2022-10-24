أسامة: أهم ما يميز «بيلوزيرو» وجود أكاديمية لتعليم رياضة التزلج و«هوكي الجليد» بطريقة تناسب كل المستويات على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين



حنان عبدالمعبود



أعلن المدير العام لشركة بيلوزيرو سعد فيصل المطوع عن افتتاح الفرع الجديد لحلبة «بيلوزيرو» للتزلج على الجليد في مجمع المارينا. وقال المطوع: تعتبر «بيلوزيرو» من الوجهات الترفيهية المثالية في الكويت، مبينا أن حلبة التزلج يقصدها كل أفراد العائلة أو الأصدقاء للتسلية أو المشاركة في الحصص التدريبية المصممة والمخصصة لكل الأعمار.



وأضاف المطوع: حلبة بيلوزيرو تم افتتاحها في أهم واحد من أكبر مراكز التسوق، وهي الفرع الثالث للشركة، لافتا إلى أن الفرع الأول تم افتتاحه بالجهراء مول، والثاني في مجمع الأفنيوز، موضحا أن «بيلوزيرو» تهدف إلى توفير حلبة تزلج ذات مستوى عالمي في الكويت، لتكون واحدة من أبرز الأماكن الترفيهية والرياضية، وذلك لتمكين الأطفال من الاستمتاع مع عائلاتهم في أجواء ثلجية ممتعة وباردة بأفضل معايير السلامة والأمان.



وأشار المطوع الى أن الحلبة تقدم أفضل الأنشطة والألعاب الجديدة المبتكرة التي تمكن المتزلجين من قضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء الثلج، بالإضافة إلى تعلم مهارات التزلج التي من شأنها أن تعزز الصحة واللياقة البدنية لجميع رواد «بيلوزيرو».



أكاديمية بيلوزيرو



وأوضح المطوع أن أكاديمية بيلوزيرو الرياضية للتزلج تقدم لرواد الحلبة مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التي تناسب جميع المتزلجين سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، كما تستقطب الطلبة الذين يمارسون ألعاب الجليد سواء الهوكي أو التزلج، حيث إن ألعاب الجليد تعتبر رياضة مفيدة وترفيها ممتعا في الوقت نفسه.



كما أعلن أن شركة «بيلوزيرو» ستفتتح فرعين جديدين في المستقبل القريب، مبينا أن أحدهما سيكون في العاصمة مول والآخر في الخيران، مضيفا أن هناك ايضا خططا للتوسع مستقبلا لتحقيق الانتشار في جميع مناطق الكويت.



الحلبة الأكبر بالكويت



من جانبها، أعربت مديرة التسويق لحلبة «بيلو زيرو» للتزلج على الجليد صفاء اسامة عن سعادتها بالحدث الذي وصفته بالأكبر على مستوى الكويت، مبينة أن حلبة التزلج في مجمع مارينا مول هي الأكبر من نوعها بالكويت.



وقالت في كلمة لها خلال الحفل: نحن سعداء جدا اليوم بافتتاح فرعنا الثالث في واحد من أهم وأكبر مراكز التسوق في الكويت وهو «المارينا مول»، وأهم ما يميز هذا الفرع هو التنوع في الأنشطة والألعاب ما بين جلسات التزلج ودراجة الجليد وهوكي الجليد، بالإضافة إلي منطقة ألعاب الثلج المناسبة للأطفال والكبار على اختلاف أعمارهم وكل هذا في بيئة جليدية آمنة وممتعة.



وأضافت كذلك أهم ما يميز بيلوزيرو هو وجود أكاديمية لتعليم رياضة التزلج وهوكي الجليد بطريقة تناسب كل المهارات والمستويات، وكل هذا على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين وذلك لمساعدة وتأهيل طلابنا للمشاركة في عدد من البطولات سواء داخل الكويت او خارجها، مشيرة الى ان الحلبة كبيرة الحجم وتستوعب من 80 الى 100 شخص.



وأعلنت مديرة التسويق خلال الحفل عن تقديم عدد من العروض الراقصة على الجليد واستعراضات لرياضة الهوكي، حيث قام بأداء العروض أعضاء أكاديمية بيلوزيرو، موضحة ان تلك العروض قدمت تحت اشراف المدربة إليانورا وقدمها كل من: فاطمة حيدر أشكناني، ياسمين هندي، بدر الحساوي، زوي، زيا، فواز الشملان، لانا الدويلة، زينة الخالدي، سيلين الشوة، دانة المعتوق، اسراء الصغير، نور خالد، بدور خالد.



كما قدم كل من: يوسف رامي، حيدر الطالب، سيمون، علي حيدر عرضا مميزا لرياضة هوكي الجليد بإشراف ومتابعة المدرب coach AJ وأعضاء فريقه المميزين.