مفرح الشمري



استبشرنا خيرا بـ«فزعة» وزارة الإعلام لمساعدة الفنان القدير بدر الطيار بالسفر الى الخارج نظرا لحالته الصحية، ولكن بعد تأخر الاجراءات بين «الإعلام» و«الصحة» اضطرت اسرته لسفره على حسابه بعد مخاطبتهم لأحد مستشفيات تايلند المتخصصة في مثل حالته المرضية، ومنذ وصول «بويوسف» وذلك في 10 الجاري وهو يتلقى العلاج بشكل دائم، وتكاليف هذا العلاج يدفعها من «جيبه الخاص» لأن الاجراءات لم تنته حتى يتعالج على نفقة الدولة.



الفنان القدير بدر الطيار حاليا في «العناية المركزة» حسب ما اكده احد افراد اسرته لـ«الأنباء» وتكاليفها المادية كبيرة، لذلك نتمنى ان يتم الاستعجال في انهاء الاجراءات حتى يتعالج «بويوسف» على نفقة الدولة لأنه اقل واجب نقدمه له بعد هذا العطاء الكبير في الحركة الفنية الكويتية، اضافة الى ان اسرته لا تستطيع تحمّل المزيد من المصاريف لظروفها الخاصة.. بدر الطيار بحاجة إلى فزعتكم فهل من مجيب؟!