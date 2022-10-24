دوت انفجارات في حقل «العمر» النفطي في ريف دير الزور فجر امس، الذي يعتبر أكبر قاعدة لـ «التحالف الدولي» ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية، حيث سمع أصوات 5 انفجارات على الأقل.

وسقط عدد من الصواريخ، على الحقل الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت شبكة «فرات بوست» المحلية، إن القصف الصاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية وأدى لاشتعال نيران داخل منطقة الحقل.



وأضافت الشبكة أن قوات التحالف الدولي ردت على مصدر القصف، واستهدفت مقار تابعة للميليشيات الإيرانية في الميادين.



بدوره، نقل موقع «نورث برس» عن مصادر محلية أنهم شاهدوا إطلاق ثمانية صواريخ على الأقل من القاعدة باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري غربي نهر الفرات، بعد دقائق من دوي الانفجارات. كما شهدت المنطقة تحليقا مكثفا لطائرات التحالف في سماء المنطقة وعلى طول الشريط النهري.

وأوضح الموقع أن نقطة عسكرية تابعة لميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» تعرضت للاستهداف بغارة جوية قرب بادية بلدة الجلاء بريف البوكمال شرقي دير الزور.

وكذلك، سمع دوي ثلاثة انفجارات بالقرب من محيط مدينة دير الزور، كما سمعت أصوات سيارات الإسعاف داخل المدينة، بحسب الموقع. بدورها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بسماع دوي عدة انفجارات بالقرب من القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي.

ونقلت عن مصادر محلية في دير الزور قولها إن عدة انفجارات دوت بالقرب من القاعدة الأميركية في الحقل، أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران المسير للقوات الأميركية في سماء المنطقة.