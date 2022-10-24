في إطار جهود شركة هواوي عالميا في تعزيز الأمن السيبراني منحت اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر والمعرض الخليجي الثالث للأمن السيبراني الجائزة الخليجية لأفضل ضامن للامن السيبراني للعام 2022، وذلك تقديرا لمساهمتها ودورها في تعزيز مكانة القطاع الخاص كرائد في مجال الأمن السيبراني عالميا وتحسين قدراتها الوطنية للأمن السيبراني.



وجاءت الجائزة التي تعد الأولى من نوعها في مجال الأمن السيبراني تتويجا لجهود «هواوي» ومكانتها العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ونجاحها في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي لتحسين الدفاع السيبراني الوطني وآليات الاستجابة.



وقالت اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الخليجي ان هواوي لديها استراتيجية واضحة للأمن السيبراني تهدف إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع رقمي آمن.



وتوفر «هواوي العالمية» البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، كما فازت مؤخرا بجائزة «القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022» التي نظمت فعاليتها في جنيف السويسرية.



ونالت «هواوي» الجائزة بفضل اعتمادها على حل المقر الذكي الأخضر بصافي صفر انبعاثات كربونية في مشروع مجمع للطاقة الذكية. وتنافس على الجائزة 996 مشروعا من أنحاء العالم.