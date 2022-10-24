بيروت - عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى الى «مواجهة التحديات الراهنة بالوحدة الوطنية وجمع الشمل الداخلي ووحدة الصف لتجاوز الصعوبات التي انهكت بلدنا، والى المزيد من التماسك الروحي والوطني العام وتضافر الجهود المشتركة كل في موقعه، للحفاظ على الوطن وصون قيمه الاجتماعية والوحدوية وغنى تنوعه»، مشددا على «احترام القوانين الدستورية لانجاز الاستحقاقات المطلوبة كي يبقى الامل بنهوض بلدنا وعودته الى دوره الرسالي».



كلام سماحة الشيخ ابي المنى جاء خلال جولة شوفية كانت له فيها محطات ولقاءات مع مشايخ وفعاليات وأهال. وقال «مررنا بمراحل صعبة «تنذكر وما تنعاد» واجه خلالها الاخ اخاه بما فرض على الوطن وأبنائه من مشاريع خارجية وربما اطماع داخلية. واكبنا المرحلة وكل مراحل الدفاع عن الارض وصولا الى المصالحة الوطنية التي عقدها الاستاذ وليد جنبلاط والبطريرك الراحل نصر الله صفير وواكبها المشايخ».



وأضاف: «قوة اي طائفة اليوم تترجم بمدى شراكتها مع باقي الطوائف، وهذا ما يحرص عليه وليد بك دائما ونحرص عليه من موقعنا الروحي وفي مد اليد للتشارك مع الجميع بالمواقف المعتدلة التي تحافظ على الوطن ومقوماته، في ظل استحقاقات قادمة كبيرة ومهمة ندعو المسؤولين جميعا لكي تكون وفقا لما هو منصوص في القانون والدستور المدخل لانقاذ الوطن أكان من خلال تشكيل حكومة جديدة او في اختيار رئيس للجمهورية، اننا نصلي لكي يلهم الله الجميع الى الصواب من اجل تحقيق المرجو».



وتابع: «هناك حاجة انسانية ملحة كي نتلاقى على قواسم اجتماعية مشتركة، اذ انه حوار الحياة لكي نعيش معا لبناء حياة وطنية مشتركة، ونحن نعمل في هذا الاتجاه وقد التقينا اصحاب الغبطة والسيادة في البلمند قبل يومين والجنوب الاسبوع الماضي ومع أصحاب السماحة لنؤكد على تلك القيم والثوابت وتعزيز اواصر الاخوة والمحبة».